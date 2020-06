Fabriken satsar på aktiviteter för unga i sommar

Från och med måndagen den 15 juni till fredagen den 10 juli kommer fritidsledarna erbjuda bland annat brännboll på Ceosvallen, minigolf på Vimmerby Camping, grillning i Källängsparken, aktiviteter i Bullerbyn och på Fabriken och mer därtill.

– Vi håller till på samma ställe varje dag under de tre första veckorna. Detta är för att underlätta för ungdomarna så de vet var de ska ta sig under just den dagen. Vid ändringar får man hålla koll på vår Instagram där uppdateringar kommer ske. Under vecka 25-27 riktar vi oss mot mellanstadiet upp till sista året på gymnasiet. Ungdomarnas önskan om aktiviteter är väldigt välkomna, vi är där för deras skull, säger Robin Olsson.

Paddling under vecka 28

Under den fjärde och sista veckan med arrangerade aktiviteter erbjuds paddling under tisdagen och torsdagen med grill. Det krävs föranmälan och rutten går från Försjön till Storebro och pågår under stora delar av dagen.

Alla ungdomar från årskurs 6 till tredje året på gymnasiet är välkomna. Övriga veckodagar under vecka 28 består av kvällsaktiviteter.

– Detta förutsätter att vädret är med oss.. Är det kraftig nederbörd eller åska så anpassar vi oss och håller till på Fabriken och har uppstyrda aktiviteter inomhus, säger Robin Olsson.