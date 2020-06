Rotary bjuder alla äldre på boenden på midsommartårta

Totalt blir det cirka 160 vårdtagare på kommunens fyra äldreboenden (eller särskilda boenden) som bjus på tårta.

– Vi sysslar med välgörenhet både lokalt och globalt och vill sprida lite guldkant i tilvlaron för våra äldre. Att kunna bjuda på midsommartårta till helgen känns bra, säger Carina Rydholm, avgående ordförande i Vimmerby Rotaryklubb.

Coronakrisen har påverkat även rotaryklubbarna. Föreläsningarna och välgörenhetskonserten har fått ställas in.

– Våren 2020 har varit en annorlunda vår, när det konstiga och onormala blivit vår nya vardag. Vimmerbys båda Rotaryklubbar samlar varje år in pengar, bland annat via konserter, till hjälpprojekt både lokalt och internationellt. Vårens konsert blev framflyttad på grund av virusutbrottet och det traditionella gemensamma presidentskiftet i klubbarna har ställts in. Nu känns det bra att ändå kunna göra något för de äldre, säger Carina Rydholm.