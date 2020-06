Kommunen och föreningar i gemensam skrivelse – kräver mer ekonomiskt stöd

Vimmerby kommun har tillsammans med Vimmerby IF och Vimmerby MS skickat en skrivelse till Kulturdepartementet. Detta för att uppmärksamma behovet av mer ekonomiskt stöd efter att Bullerby Cup och Semesterracet ställts in.

Vimmerby kommun och dess föreningsliv vill se ytterligare åtgärder för att stötta föreningar under coronapandemin. Nu har kommunen och de två stora föreningarna Vimmerby IF och Vimmerby MS gemensamt skickat in en skrivelse till Kulturdepartementet.

"Under året har många föreningar upplevt minskade intäkter till följd av Coronapandemin och i vissa fall handlar det om betydande belopp. Regeringen har så här långt skjutit till medel för att täcka upp förluster för inställda evenemang fram till och med halvårsskiftet 2020. Under juli månad kommer två större årligen återkommande evenemang i Vimmerby kommun att behöva ställas in. Det handlar dels om Bullerby Cup, den populära fotbollscupen för barn och ungdomar, med Vimmerby IF som arrangör, dels om folkracetävlingen Semesterracet som arrangeras av Vimmerby MS. I båda fall är det tävlingar som är av stor och avgörande ekonomisk betydelse för arrangörsklubbarna men som också medför intäkter för andra föreningar i Vimmerby kommun", skriver man i skrivelsen.

Behövs stöd efter juni

Med skrivelsen vill man uppmärksamma Kulturdepartementet på ett fortsatt behov av stöd till föreningar som går miste om stora intäkter till följd av evenemang som tvingats ställa in även efter 30 juni 2020. Man vill också veta vilka åtgärder regeringen ämnar vidta för att minska de negativa ekonomiska konsekvenserna för föreningarna.

I skrivelsen förklarar även klubbarna även vad Bullerby Cup och Semesterracet innebär på olika sätt. Skrivelsen är undertecknad av Jacob Käll, ordförande i kommunstyrelsen, Helen Nilsson, oppositionsråd, Ola Gustafsson, ordförande i kultur- och fritidsutskottet samt klubbarnas båda ordförande Stefan Bragsjö respektive Roger Karlsson.