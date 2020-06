Därför får Vimmerby egen teststation – öppnar senast fredag

Region Kalmar har gått in i ett avtal med InfoSolutions och Apoteket AB för att kunna snabba på processen med att utöka testningen. Totalt räknar man med att komma upp i 4 500- 5 000 tester per vecka nu när alla personer med symton erbjuds testning. Under hela pandemin har Region Kalmar genomfört 5 833 tester.

I alla kommuner kommer privatpersoner med symtom kunna genomföra ett självtest som hämtas och lämnas på ett apotek som drivs av Apoteket AB. Något sådant finns inte i Vimmerby och därför blir det en lokal teststation vid hälsocentralen. Principen kommer däremot vara densamma; varje person ska själva hämta och lämna testet. Om man har symtom får ett ombud sköta hämtning och lämning.

Beställning av testkit görs via 1177.se.