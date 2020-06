Riksdagsbesök efter ALV:s stängning: ”Regeringen har ett stort ansvar”

De två riksdagsledamöterna Jan R Andersson (M) och Gudrun Brunegård (KD) besökte Astrid Lindgrens Värld under eftermiddagen.

Astrid Lindgrens Värld hade förra året över en halv miljon besökare och skapade arbeten för fler än 500 personer bara i anläggningen. Verksamheten har därför mycket stor påverkan på hela kommunens ekonomi. Till det kommer er rad näringsidkare inom boende och restaurang, inte bara i Vimmerby utan i en radie på närmare tio mil, samt livsmedel, handel och entreprenörer inom service och underhåll.

Riksdagsbesök på ALV

När beskedet kom att parken tvingas stänga för säsongen får det stora konsekvenser.

I dag fick ALV och företagets vd Joacim Johansson besök av två riksdagsledamöter Jan R Andersson och Gudrun Brunegård för att uppdatera sig kring vilka konsekvenser som coronapandemins och svenska myndigheters beslut orsakat för Vimmerby.

– Regeringen har ett stort ansvar i den uppkomna situationen genom ett regelverk som ger utrymme för olika tolkningar. Det är orimligt att myndigheter kan ändra ett tidigare godkänt beslut. Det ger ett oacceptabelt intryck av godtycke, när det är tillåtet att ha flera bioföreställningar samtidigt i direkt intilliggande salonger, men inte två friluftsföreställningar med 600 meters avstånd, säger Jan R Andersson (M).

"Går inte obemärkt förbi"

Gudrun Brunegård (KD) anser att stängningen av ALV får allvarliga konsekvenser för besöksnäringen i hela norra länsdelen.

– Det går inte obemärkt förbi när en halv miljon förväntade gäster uteblir. Det är nu nödvändigt att dämpa effekterna så att inte en rad entreprenörer och näringsidkare går under. Därför behöver regeringen justera beräkningen för omställningsstödet. Idag säger regelverket att det nettoomsättningen ska ha minskat med mer än 30 procent under mars och april 2020 jämfört med mars och april 2019. Det blir väldigt skevt och missgynnar hela besöksnäringen, där huvuddelen av årsinkomsten är koncentrerad till några få månader om året och oftast inte just mars och april, säger Gudrun Brunegård (KD).

– Regeringens stöd måste anpassas efter besöksnäringens villkor. Nu behöver regeringen omgående förlänga såväl ansökningstiden för omställningsstödet som nedsättningen av arbetsgivaravgiften för permitterade. I båda fallen löper det ut om bara några dagar. Annars kommer konsekvenserna bli oöverskådliga och drabba både företag och enskilda, avslutar Jan R Andersson.