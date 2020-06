Åtgärder för ökat spelansvar införs i juli

Det rådande världsläget har ritat om kartan för en hel del branscher ute i samhället, och så även för spelbranschen. Spelindustrin har i jämförelse med många andra verksamhetsområden klarat sig relativt bra under månaderna som har gått, men marknadens olika områden har stått för helt olika typer av utmaningar. Medan delar av branschen har lidit kraftigt så har andra delar frodats. Bettingmarknaden tvingades exempelvis att lägga om sina strategier helt och hållet efter att så många idrottsevenemang ställdes in och under samma period har spelare vallfärdat till nätcasinon. Den ökade aktiviteten på casinospel online har fått regeringen att införa tillfälliga åtgärder på spelmarknaden.