Ökat tryck på samtal till jourhavande präst i coronatider

Telefonsamtalen till jourhavande präst ökade 40 procent och chatten mer än fördubblades under coronamånaderna (mars-juni) jämfört med samma period året innan.

Det ökade trycket till följd av coronavirusets spridning har lett till både förstärkta resurser och längre öppettider under våren.

”Våren var väldigt tuff för många av oss och mycket mer ensamhet än vanligt. Trycket på jouren var högst i april och maj. Det var fortfarande högt i juni, och självklart kommer det att finnas stort behov av kontakt även under sommaren”, säger Nina Sagovinter, präst och nationell samordnare, i ett pressmeddelande.

"Leder till existentiella frågor"

Under perioden mars-maj var antalet telefonsamtal nära 3 000 fler per månad än under motsvarande period 2019, och i juni nära 2 000 fler. Chatten, där fler yngre än äldre hör av sig, mer än fördubblades under våren och försommaren jämfört med 2019.

”Man orkar inte oroa sig för många saker samtidigt, men världsläget är oroligt och coronasituationen finns som en klangbotten i allas våra liv. Det leder till existentiella frågor kring liv, död och ensamhet”, säger Nina Sagovinter och fortsätter:

"Sen får man naturligtvis prata om precis vad som helst. Man kanske helt enkelt behöver någon att säga godnatt till, och vi finns bara några knapptryckningar bort för alla som behöver bli lyssnade på. Vi tar inte semester och den som kontaktar oss blir alltid tagen på allvar”.

Prästerna har tystnadsplikt och för inga anteckningar eller journaler varken under eller efter samtalet.