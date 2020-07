Antalet smuggelhundar ökar – medför stora risker

Den kraftiga efterfrågan på hundar har lett till en kraftig ökning av valpar som smugglas in från utlandet. I många fall är hundarna uppfödda under misärliknande förhållandlen, det skriver Länsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Coronakrisen har fört med sig en ökning av hundköp, det meddelar Länsstyrelsen i Kalmar län. När allt fler tvingas till att arbeta hemifrån söker många sällskap i fyrbenta vänner. Nu varnar Länsstyrelsen för att den kraftiga efterfrågan leder till en ökning av den illegala importen av valpar. Enligt Länsstyrelsen är risken särskilt stor när de kommer till de mer populära hundraserna.

Ökad risk med vissa raser

Länsstyrelsen uppmanar till vaksamhet när det vankas hundköp. I pressmeddelandet skriver Länsstyrelsen: "Valpar av populära raser som kommer in till Sverige kan födas upp i misär på så kallade valpfabriker. Där kan tikarna utsättas för tvångsparningar och leva under svåra förhållanden, både under dräktigheten och efter att valparna fötts".

En av de hundraser som betraktas vara i riskgrupp är fransk bulldog, samt blandrassorter som labradoodle och pomchi. Valparna har i flera fall farliga sjukdomar och beteendeproblem - efter att ha tagits från mamman för tidigt. Detta kan även gälla valpar som kommer från utlandet via ideella organisationer.