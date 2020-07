Kraftig ökning av antalet anmälda försvunna personer

3 400 personer anmäldes försvunna i region syd under första halvåret. Foto: Arkivbild

Antalet personer som anmäls försvunna har ökat kraftigt under de senaste åren. För Region Syd ligger ökningen på sanslösa 52 procent. Nu inleder polisen ett arbete för att minska antalet försvinnanden.

Under första halvåret i år anmäldes 3 400 personer försvunne till polisen i region syd. Det är 19 personer per dag. Samma siffra under 2016 var 2228 – en ökning med 52 procent.

Många försvinnanden är förstås svåra att förebygga, men polisen inleder nu ett arbete för att öka samverkan med socialtjänsten, sjukvården, äldreomsorgen och LSS-boenden. I en del fall anmäls samma person försvunnen gång på gång. Det nya arbetssättet innebär att polisen inleder en dialog med nätverket runt personer som anmälts försvunna tre gånger på kort tid.

– Utifrån personen som försvunnit, närstående och vårdande personals bästa, kommer dialogen att handla om att hitta lösningar på de faktorer som gör att personen gång på gång försvinner. Varje försvinnande skapar stor oro i omgivningen kring den som är borta och även fara människors liv. Det är också synd att den sjukdom eller psykisk ohälsa som finns i en människas vardag blir till polisiära ärenden, säger Peter Martin vid ledningscentralen.

"Många gånger kan vi inte förebygga"

När det gäller polisens hantering av försvinnanden så sätter man in de resurser som bedöms krävas i varje enskilt fall.

– Många gånger kan vi inte förebygga ett försvinnande. Plötsligt har en 3-åring rymt hemifrån eller en äldre man med hjärtproblem gått vilse i bärskogen. Efter behoven i varje enskilt fall sätter vi in alla resurser som krävs för att hitta personen. Det kan, utöver polispatruller, vara helikopter, sökhundar, polishästar och UAS (drönare), säger Peter Martin.