Stor brandrisk i skog och mark – beslut om eldningsförbud kan komma idag

Det är stor brandrisk i skog-och mark, vilket innebär att ett beslut om eldningsförbud kan komma redan under dagen.

Det råder stor brandrisk i skog och mark just nu i östra Götaland skriver SMHI på sin hemsida.

Joakim Jansson, säkerhetschef i Västerviks kommun, säger att ett möte mellan Västervik, Vimmerby och Hultsfreds räddningstjänster genomförs under fredagsförmiddagen.

– Med största sannolikhet kommer vi att införa eldningsförbud under dagen, säger han.