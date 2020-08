Bris: Stor ökning av barn som varit nedstämda i sommar

”Jag vet inte vad som är ”fel”. Jag mår bara dåligt hela tiden och har inte mått bra på flera, flera månader. Mår skit varje kväll och grinar i flera timmar. Jag stannar inne i mitt rum i stort sett hela tiden och har knappt någon motivation till något.”

Så har det många gånger låtit från barn den här sommaren, enligt Bris, Barnens rätt i samhället. Under det här sommarlovet har organisationens kuratorer haft 37 procent fler samtal med barn via chatt, mejl och telefon jämfört med förra årets sommarlov. Ämnen som dominerat har varit nedstämdhet, familjen, konflikter, att vara ung, vänner och att känna ångest.

– Det är lätt att bli bestört över den enorma samtalsökningen och det stora stödbehovet hos många barn just nu, samtidigt känns det bra att Bris har kunnat ge stöd åt så många barn och unga under den här ovanliga sommaren. Det är tack vare de gåvor och bidrag som Bris fått i år. Varje dag ser vi vilken viktig skillnad det gör för ett enskilt barn som behöver någon att prata med just nu att det finns ett enkelt sätt att få professionellt stöd, säger Magnus Jägerskog, Bris generalsekreterare, i ett pressmeddelande.

Nedstämda inför framtiden

Ett av fem samtal har handlat om nedstämdhet. Förra sommaren var det drygt ett av tio samtal som handlade om det. Barnen känner sig nedstämda när de tänker på framtiden. Pandemin har förstås också spelat in.

– Det är ett ovanligt tufft år för många. Det är viktigt att vuxna är uppmärksamma på hur barn i ens närhet mår just nu, att man frågar hur läget är och att vi visar att det finns trygga vuxna som kan ta emot det som ett barn har att berätta, och att det finns hjälp att få, säger Magnus Jägerskog.