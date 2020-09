Kommunen söker ny pristagare – du kan vara med och påverka

Nu kan du nominera enskilda personer, föreningar och organisationer till 2020 års kultur- och fritidspris. Priset delas ut av kommunstyrelsen och pristagaren får det för förtjänstfull verksamhet inom kultur- och fritidsområdet.

Priset ska delas ut till enskild person, till en förening eller annan verksamhet som gjort en betydande insats för kultur- och fritidsverksamheten i kommunen. Mottagaren av priset ska ha bott i kommunen någon gång. Är det en förening ska den ha varit verksam i kommunen i minst fem år.

Vill du påverka kan du antingen brevledes eller via mejl skicka in din kandidat till priset till kommunen. Förslaget ska också innehålla motivering samt kontaktuppgifter, skriver kommunen. Senast 30 september vill kommunen ha in ditt förslag.

Priset delas ut i samband med kommunfullmäktige i december.