VILKEN DAG - ALLA TIDERS VÄRMEREKORD I NORRA LÄNET

Tyckte du att det kändes lite extra varmt ute i dag? I så fall har du helt rätt.

Kalmar läns värmerekord för 2000-talet innehas av Målilla, som noterade 15,7 på dagen för fem år sedan, 2 november 2015.

Och när meteorolog Linus Karlsson på SMHI i Norrköping tittar igenom statistiken hittar han ingen varmare novemberdag i Kalmar län någonsin.

Förrän i dag, alltså.

"Varmaste novemberdagen någonsin"

För i dag, måndag 2 november 2020, noterades både Målilla, Hultsfreds kommun, och Gladhammar, Västerviks kommun, för hela 16,9 grader.

– Preliminärt är det nog så att det här är den varmaste novemberdagen någonsin i Kalmar län, säger SMHI:s Linus Karlsson.

– I Målilla, där man har det tidigare rekordet, började man mäta temperaturen 1946. Stationen i Gladhammar är äldre, men precis som Målilla är det den högsta temperaturen som har uppmätts sedan starten – i Gladhammars fall 1859. Där var det tidigare rekordet 15,5 grader från 1877.

Så ser prognosen ut

Det är över många ställen i landet som det har varit riktigt milt väder i dag.

– Det beror på ett lågtryck som har byggts upp över norska havet, som har blivit förhållandevis djupt med syd- och sydvästvindar. Sedan har mildare luft letat sig upp över oss, säger Lukas Karlsson.

Hur ser prognosen ut de kommande dagarna?

– Över norra Kalmar län kommer vinden minska under kvällen och natten. Under tisdagen kan det bli en hel del sol, främst ut mot kusten, medan det blir molnigare och någon skur längre in över landet.

– Under onsdagen får vi nog till att börja med räkna med en eller annan regnskur, säger Linus Karlsson.