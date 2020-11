Annorlunda upplägg när gymnasiet bjuder in till öppet hus

På lördag bjuder Vimmerby gymnasium in till öppet hus. Upplägget blir förstås annorlunda på grund av coronapandemin.

Eleverna i årskurs nio bjuds som vanligt in till gymnasiet för att få information inför sitt viktiga val senare i år. I år blir det ett annorlunda upplägg med anledning av pandemin.

"Det är av vikt att eleverna i åk 9 får information inför valet till gymnasiet och ett besök på skolan är betydelsefullt både för elever och vårdnadshavare. I år är upplägget på besöket annorlunda på grund av den rådande pandemin. Dagen är indelad i fem olika besökstider", skriver gymnasiet.

Mellan 10 och 16 besöker elever från Astrid Lindgrens skola, Vimarskolan och nior från Mariannelund, Kisa, Västervik och Hultsfred.

"Under dagen kommer ett fåtal personal finnas på plats som delar in besökarna i mindre grupper för att informera om skolansutbildningar, visa lokalerna samt svara på frågor. Besökarna är begränsade till en vårdnadshavare per elev. Vårdnadshavarna fick för några veckor sedan ut en inbjudan där tid för besöket angavs. Då besöken är uppdelade på olika tider behövs ingen anmälan", skriver gymnasiet.

Vimmerby gymnasium anser att man med det här upplägget följer rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Inbjudna elever med förkylningssymtom uppmanas förstås att stanna hemma.