Stor ökning av skilsmässor i länet under pandemin

Oro för framtiden, oro för sin egen ekonomi och sin egen hälsa. Ja, det kan vara tre faktorer som innebär slitningar i ett förhållande och som kan leda till separation. Och just de här tre har säkert funnits i många hushåll under pandemin. Dessa plus att många har ägnat sig åt hemarbete, vilket inte alltid är bra för ett förhållande.

Vår tidning har begärt ut beslut om skilsmässa från Kalmar tingsrätt, där framkommer det att i länet skilde sig 184 par under perioden mars till juli 2019. Siffran för samma period i år är 220. En ökning med hela 20 procent.

Och länet verkar särskilt drabbat. SVT har gjort samma undersökning i hela landet under samma period och då handlar det om att 5 procent fler par skilde sig i år jämfört med förra året.

Psykologen Björn Hedensjö tror pandemin är en bidragande orsak till den stora ökningen av skilsmässor.

– Det handlar om oro men också att man är tillsammans mer, man kanske inte får den egentid som man är van vid, säger han till SVT. All den oro man känner kan också spilla över i konflikter, orsaka, gnabb, bråk och konflikter.

I Kalmar håller man ihop längst

Kalmar län ska enligt studier annars vara det län där äktenskapet håller längst i landet. Som gifta håller man i länet ihop i genomsnitt 35 år vilket är en stor skillnad från Stockholm län. En förklaring ska vara den stora andelen lantbrukare och att det gemensamma arbetet gör att man håller ihop. Vilket lite går i motsats till uppfattningen om att för lite egentid skapar konflikter.

Annars är sommarmånaden juli den mest kritiska. Det är då flest Kalmarpar beslutar sig för skilsmässa. Det överensstämmer också med statistik från landet som helhet, det är under sommarmånaderna som de flesta par går skilda vägar.