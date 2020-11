Planer i Oskarshamn pausade i väntan på regeringsbeslut

Efter en lång dragkamp om var uttjänt kärnbränsle ska förvaras så vann Östhammars kommun. Men förlorare, Oskarshamns kommun, blev inte lottlösa. Det handlar om en miljard kronor i så kallade mervärdespengar och en ny anläggning som kommer att tillverka kapslar och som garantera jobb i över 70 år.

Sverigedemokraterna tillhör det partiet som är mest för kärnkraft. Bland riksdagsledamöterna har Mattias Bäckström Johansson (SD) som en ständig förespråkare av energislaget. Han skrev en interpellation till miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP). Den handlade om Östhammars slutförvar av kärnbränsle. Ett beslut som kommunen tillstyrkte förra månaden. Det är lite katten på råttan. Planerna i Oskarshamn kommer inte igång förrän regering fattar beslut om slutförvar. Det handlar om att de ska godkänna tillstånd enligt kärntekniklagen och enligt miljöbalken.

Frågan var uppe i riksdagen i fredags och Oskarshamnspolitikern var inte nöjd med svaret.

- Att inte ens kunna ge ett besked om en tidplan eller en rimlig förväntansbild kring när regeringen avser att fatta beslut är under all kritik. Framförallt med bakgrund i att ärendet beretts under lång tid på ett mycket transparent sätt och där tillstyrkan finns från regeringens egna expertmyndighet, säger Mattias Bäckström Johansson.

Han tror att regeringen förhalar ärendet medvetet.

– I debatten framhöll Isabella Lövin att man från regeringens sida arbetar skyndsamt med ärendet, men allt bortom de orden som sades så signalerar de att frågan kommer att dras i långbänk.