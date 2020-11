Hultsfred i botten i landet – hade elfte flest fall per 10 000 invånare

Sett till sin befolkning hade Hultsfred elfte högst spridning under vecka 45. Foto: MostPhotos

Smittspridningen av covid-19 ökar bland länets kommuner. Värst har det varit i Hultsfreds kommun, där man har haft en enorm ökning av antalet coronafall under de senaste två veckorna. Vecka 45 hade Hultsfred den elfte högsta spridningen i Sverige sett till antal invånare.

Hultsfred hade 47 fall per 10 000 invånare under vecka 45 och totalt 67 nya smittade. Totalt hade Hultsfred 156 fall i utgången av förra veckan – en siffra som fortsatt att stiga brant denna vecka.

Värt att notera är att två grannkommuner till Hultsfred ligger före på listan. Uppvidinge hade hela 68 fall per 10 000 invånare, bara Storuman hade en värre spridning med 77 fall. Vetlanda hamnar femma på listan med 61 fall per 10 000 invånare. Grannen Vimmerby hade – helt tvärtom – den 17:e lägsta spridningen i landet under vecka 45.

318 fall i länet under vecka 45

Hultsfred hade överlägset värst spridning i länet under förra veckan. Emmaboda låg på 23 fall per 10 000 invånare och är tvåa. I faktarutan nedan kan du se siffror för alla kommuner i länet.

Ser man till länet som helhet så hade Kalmar den fjärde lägsta spridningen i landet under vecka 45. Kalmar hade 130 fall per 10 000 invånare. Blekinge hade lägst spridning med 101. Flest fall sett till befolkning hade Örebro med 402 per 10 000 invånare.

Sett över hela pandemin har Kalmar fortfarande lägst spridning av alla regioner – men antalet har ökat extremt snabbt senaste månaden.

Vecka 42 hade länet 37 fall, vecka 43 102, vecka 44 187 och vecka 45 318.

Fotnot: Före 10.09 stod det att alla siffror var per 100 000 invånare. Det var fel. Rätt ska vara per 10 000 invånare. Vi ber om ursäkt för felet.