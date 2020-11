JUST NU: MISSING PEOPLE AVBRYTER

Missing People arrangerade en insats som startade vid klockan 13. Men efter en dryg timme avbröts insatsen. Vår tidning följer utvecklingen och uppdaterar texten.

Det var vid midnatt mellan fredagen och lördagen som polisen gick ut med en efterlysningen efter den 70-årige mannen. Han uppgavs ha en viss sjudkomsbild och kan vara förvirrad. En knapp halvtimme senare var Sjöräddningssällskapet ute med sin sina två båtar och en vattenskoter. De sökte också längs kusten med bil. Till en början sökte man av områden runt Svinö och Tallhagen. Men senare koncentrerade man sig på ett område längre norrut. Enligt uppgifter till vår tidning så brukade mannen promenera i naturområdet vid Värsnäs och vid golfbanan. Det är också där som man fortsatt söka. Polisen använde sig av LSO, lagen om skydd mot olyckor, vilket ger dem möjlighet att beordra hjälp från andra myndigheter och ha lagstöd för att gå in på egendomar för att söka. Helikoptrar från försvarsmakten deltog i sökandet, en hästtransport från Malmö kördes upp så ridande poliser kunde söka av ett större område och senare deltog även kustbevakning i insatsen. Vi klockan 15 gick det ut ett så kallat akutsök via sms från Missing People och två timmar senare var de ute och letare. 147 personer letade under natten fram till att söket avbröts vid halv tre. Organisationen kallade återigen till ett sök vid klockan 13 på söndagen. Den instatsen avbröts knappt en timme senare.