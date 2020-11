REGIONENS MARDRÖM: Smittan har tagit sig in på infektionskliniken i Kalmar

Covid-19 har tagit sig in på infektionskliniken på Länssjukhuset i Kalmar. Foto: MostPhotos

Kim är sjuksköterska och jobbar på infektionskliniken, den del på sjukhuset som tar emot patienter smittade av covid-19. För några dagar sedan kunde man konstatera att Kim också var smittad.

– Jag hade tagit två negativa test innan, men för några dagar sedan så testade jag positivt. Det tog några dagar innan symptomen kom, nu har jag huvudvärk, feber och mår riktigt dåligt.

Att smittan nu letat sig in på infektionsavdelningen är allvarligt. Dels så är det här man är specialister på att skydda sig mot smittsamma sjukdomar och brukar klara av det, sedan är personalen här just kanske de viktigaste medarbetarna. Att under den här perioden råka ut för smittspridning med många sjukskrivningar är oerhört påfrestande för vården. Det är sämsta tänkbara tillfälle.

– Det handlar om en handfull medarbetare som är smittade på kliniekn. Smittspårning har inletts och personalen där arbetar med förstärkt skyddsutrustning det vill säga munskydd och visir under tiden smittspårning sker, säger chefläkare Gunhild Nordesjö Haglund.

Inga krav på provtagning

Själv misstänker Kim att smittan kommer från en patient.

Men ni borde vara de som är mest kompetenta på att skydda er?

– Det är vi också. När vi tar hand om patienter som har en konstaterad smitta så använder vi skyddsmask. Annars är det munskydd och visir som gäller, men det är ju inte 100-procentigt.

Kim berättar om flera fall när de har fått tillbaka patienter som varit för behandling i Östergötland och då varit smittade.

– Det har hänt flera gånger att patienter som vi vårdat som varit i Östergötland och som varit smittade utan att vi har vetat om det.

Gunhild Nordesjö Haglund bekräftar att det inte finns något som tvingar överflyttade patienter att testas.

– Vi har inget krav på att patienter från Östergötland ska vara provtagna inför överflyttning mellan sjukhusen. Vid eventuella symtom provtas dessa patienter på samma sätt som övriga patienter, säger hon. Det är i nuläget inte aktuellt att ändra de rutinerna.

"Kommer få se fler smittade"

Kim tycker det är lite märkligt.

– Nu har vi på golvet rutinen att alltid provtesta patienter som vistats på ett annat sjukhus. Det har vi tvingats till nu.

Nu är sjuksköterskan orolig för arbetsplatsen.

– Tyvärr tror jag att vi kommer få se ännu fler smittade på infektionskliniken den närmaste tiden.

Fotnot: Kim heter egentligen något annat.