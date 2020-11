Hultsfreds grannkommun värst covid-drabbad i hela Sverige

I sydväst gränsar Hultsfreds kommun till Uppvidinge kommun, med Åseda som centralort.

Där upplever man nu mardrömsveckor avseende antalet nya sjukdomsfall i covid-19.

Vecka 46 ligger de högst upp i Folkhälsomyndighetens lista över landets kommuner med flest sjukdomsfall i förhållande till invånarantal.

Under vecka 43 hade Uppvidinge bara fem nya sjukdomsfall, enligt FHM:s statistik. Under vecka 46 hade man 104 nya fall, vilket motsvarar 108 sjuka per 10 000 invånare. Mer än var hundrade kommuninvånare, alltså. På en vecka.

Liten kommun med stor spridning

Tvåa på denna icke så smickrande nationella lista avseende vecka 46 ligger Tibro med 96 bekräftat smittade per 10 000 invånare, och trea Ovanåker med 67.

För Vimmerby och Kalmar är motsvarande siffra 13, Hultsfred 21 och Västervik 41.

– I framförallt Uppvidinge ökar det drastiskt. Det är en liten kommun som har stor spridning i samhället och även inom kommunala verksamheter, sa Christian Blomqvist, smittskyddsläkare Region Kronoberg, till SVT Småland i förra veckan.

Enligt SVT har ökningen i Uppvidinge varit konstant och lika stor under vecka 43-46. I genomsnitt handlar det om 33 nya fall i veckan, och enligt Region Kronobergs senaste siffror pekar det på en ungefär lika stor ökning för vecka 47.