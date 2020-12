Karlsson om total distansundervisning: "Väldigt olyckligt och tråkigt"

Vimarskolan har fått allt fler bekräftade fall av covid-19 den senaste tiden och i nuläget finns det ett 15-tal bekräftade fall bland elever och personal på skolan. Därför går högstadiet nu över till total distansundervisning. Beslutet gäller från och med i morgon och vårdnadshavare har informerats under dagen.

– Beslutet är tagit i samråd med smittskyddsläkaren med anledning att vi har en ökad smittspridning på skolan. Det smittskydd säger är att vi har en allmänn smittspridning i Vimmerby och det handlar inte om att smittspridning sker just på skolan, men vi ser ett ökat antal fall och ganska många på kort tid. Det föranleder det här beslutet. Vi gör det för att försöka begränsa den ökade smittspridningen och jag hoppas att alla berörda, även utanför skoltid, följer de rekommendationer och riktlinjer som finns så vi kan få ett slut på det här, säger förvaltningschefen Ola Karlsson.

Är det fler klasser som har drabbats nu?

– Det har börjat sprida sig till andra och även till personal. Sedan kan det finnas andra kopplingar, det behöver inte ha ett samband med skolan, men vi ser ett ökat antal personer som bekräftats smittade. Därför har vi valt att fatta det här beslutet.

"Uppfattats positivt"

Att det är just i slutet av terminen som det här beskedet kommer är ändå gynnsamt, menar Ola Karlsson.

– Att det är så kort tid kvar av terminen gjorde det här beslutet något lättare. Det hade varit svårare om det var i uppstarten av läsåret eller terminen. Nu är alla inskolade och ingen är ny på skolan. Vi har redan jobbat med distansundervisning de senaste veckorna och det har fungerat över förväntan. Bedömningen är att vi kan få det här att fungera den lilla biten som återstår av terminen och fram till julavslutningen. När vårterminen börjar ska vi starta upp som vanligt igen.

Finns det något som kan göra att ni fortsätter med distansundervisningen?

– Det är svårt att följa sjukfrånvaron under lov, men får vi signaler om att många är bekräftade och att det är höga sjuktal får vi göra en ny bedömning. Under jullovet är folk lediga och då sjukanmäler man sig inte. Vi har en uppmaning till vårdnadshavare att kontakta oss om man får bekräftad covid även under jullovet.

Hur reagerar vårdnadshavarna på det här?

– Det har bara gått ett par timmar sedan informationen gick ut och jag har inte fått några indikationer på det. Tidigare lösningar med vissa delar av skolan på distans har uppfattats ganska positivt, är de signaler jag har fått. Det finns också en förståelse för att vi gör det här för allas bästa i ett pressat läge och att vi försöker begränsa smittspridningen så mycket som möjligt.

Svårare på lågstadiet

Att gå över till distansundervisning för högstadiet bedömer ledningen fungerar väl. Däremot vore det svårare om man får smittspridning bland de yngre eleverna.

– Lågstadiet skulle vara väldigt mycket svårare. För högstadiet är det både lämpligt och möjligt just nu.

Hur ser du på att ni tvingas ta till en sådan åtgärd?

– Det är jättetråkigt och det vi fasade för när pandemin började. Sedan har det varit väldigt lugnt fram tills för någon vecka sedan. Nu står vi här och det är väldigt olyckligt, tråkigt och innebär en stor påfrestning för alla, både för de som jobbar och de som är sjuka. Det är olyckligt att vi har hamnat här.

Finns det någon risk att det har spridit sig till låg- och mellanstadiet?

– Under våra kontakter med smittskydd har vi fått till oss att man inte kan se att de är på skolan eleverna blivit sjuka. Det är allmänn samhällsspridning i Vimmerby, så det kan vara i andra sammanhang som affärer, kompisgäng eller träningar. Jag kan varken säga bu eller bä om det, men det finns en risk.

Är det aktuellt med distansundervisning på AL-skolan också?

– Nej, där är inte situationen likadan.