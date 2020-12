Värsta veckan i region Kalmar hittills – över 650 fall

Vecka 48 blev den överlägset värsta i Kalmar län hittills under pandemin. Foto: MostPhotos

Vecka 41 hade Region Kalmar 37 nya smittade. Därefter har den andra vågen svept in över länet och vecka 48 blev den värsta hittills med 658 nya fall. Det visar Folkhälsomyndighetens veckostatistik som presenterades i torsdags.

Vecka 46 hade länet 462 fall, vilket var rekordet fram tills förra veckan.

Totalt hade regionen 3 170 fall totalt vid utgången av vecka 48, vilket motsvarar 1 292 fall per 100 000 invånare. Bara Värmland hade då en lägre spridning.

Högst spridning i Västervik

Ser man på spridningen under vecka 48 hade Kalmar län 268 per 100 000 invånare, vilket var den sjunde lägsta bland landets 21 regioner. Högst spridning hade Västernorrland med 491 fall per 100 000 invånare.

Ser man till kommunerna så hade Västervik högst spridning under förra veckan med 164 fall per 10 000 invånare. Vimmerby kom tvåa med 33. Hultsfred, som har högst spridning i länet hittills under pandemin, hade 27 fall förra veckan och Kalmar 23.

Här ser ni hela kommunlistan för vecka 48: