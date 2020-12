En dubbelengagerad tränare fick årets ungdomspris

Daniel Abenius utses till årets ungdomselare i Vimmerby IF.

Priset Årets Ungdomsledare som varje år delas ut av Vimmerby Idrottsförening tillägnades i år Daniel Abenius. Han har ett dubbelt engagemang i föreningen och ser barn utifrån deras egna förutsättningar.

Både Daniel Abenius son och dotter är med i lag. Sonens lag P08 har Daniel Abenius varit med i sedan start och i dotterns F11 är han en mycket engagerad lagförälder.

Vimmerby IF delar ut priset för att visa extra uppskattning och tacksamhet för alla ledare som gör sitt bästa. De gör det möjligt för barnen att ha roligt tillsammans med vänner när an lär sig att spela fotboll, enligt Vimmerby IF.

"Som ledare försöker han att se alla barn utifrån sina förutsättningar och prioriterar att alla trivs och mår bra inom lagets ramar", skriver VIF på sin hemsida.