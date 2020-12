Nekades covidvaccin – blev våldsam

En man kom under gårdagen in på en hälsocentral i Oskarshamn och krävde att få vaccin mot covid-19. När han nekades puttade han till en sköterska.

Region Kalmar län bedömer att vaccineringen mot covid-19 kommer att påbörjas under januari månad. Men det verkar finnas de som inte vill vänta. Under måndagen kom en man i medelåldern in på en vårdcentral i Oskarshamn. Han krävde att få en spruta mot corona.

– När han nekades så blev han våldsam och knuffade omkull en sköterska, säger Robert Loeffel, polisens presstalesperson region Syd.

Mannen försvann senare från vårdcentralen och kunde inte identifieras. Signalementet är heller inte så starkt då han bar munskydd. Han är nu misstänkt för hot mot tjänsteman.