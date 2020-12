Pressat läge inom sjukvården

Västerviks Sjukhus är under press på grund av att personal insjuknat i bland annat Covid-19.

Chefläkaren Anna Michaëlsson säger att läget är pressat just nu på Västerviks sjukhus.

Julen närmar sig och situationen på Västerviks sjukhus är tuff för de som arbetar där.

- Jag kan inte säga att vi är värst drabbade i landet. Jag vill inte heller säga att det är kris, men vi är hårt pressade, säger Anna Michaëlsson, chefläkare.

Hur ser sjukfrånvaron ut på avdelningarna?

- Det finns personal som är sjuka. Sjukhuspersonal insjuknar också i Covid-19, även om de inte gör det här på sjukhuset så blir de smittade på andra platser i samhället.

Hon säger att just idag reder man ut situationen men det är en dag i morgon också.

- Då vet vi inte om fler i personalen är sjuka. Det insjuknar personal och då måste vi få tag på andra som kan rycka in. Det är svårt just nu för det finns inte några extra personal som kan rycka in men vi måste se till att det finns personal på plats. Det gäller läkare och sjuksköterskor samt övrig personal. Vi tar en dag i taget.

Kommer ni att kunna bevilja semester under julhelgen?

- Jag hoppas att de i personalen som blivit beviljade en julledighet kan få ta ut den.

Coronaavdelningen

Coronaavdelningen som startade för några veckor sedan på Västerviks sjukhus har plats för åtta Covid-19 sjuka patienter.

Hur ser läget ut på den avdelningen, finns det platser kvar?

- Ja just idag finns det ett par platser kvar. Men det varierar dag från dag det också, säger Anna Michaëlsson.