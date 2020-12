Norra delen fortsätter driva spridningen – här är nya siffrorna

Vimmerby och Hultsfred hade högst smittspridning i länet under vecka 50. Foto: MostPhotos

Kommunerna i den norra delen av länet fortsätter att ha högst smittspridning i Kalmar län. Vecka 50 var Hultsfred återigen värst av alla med 44 fall per 10 000 invånare.

Hultsfred är överlägst värst drabbat i länet sett till sin befolkning. Kommunen har 281 fall per 10 000 invånare under hela pandemin, tvåa på den listan är Västervik med 229. Övriga ligger under 200.

Tydligt är att det är den norra delen som är värst drabbat när siffrorna jämförs med befolkningen. Vecka 50 hade Hultsfred 44 fall per 10 000 invånare följt av Vimmerby på 40 och Högsby på 37. Kalmar låg på 29 fall per 10 000 invånare.

Värt att notera är att Eksjö, grannkommun till både Vimmerby och Hultsfred, hade näst högst spridning i hela landet förra vecka. Ekjsö hade hela 103 fall per 10 000 invånare.

Hela länslistan hittar du här:

Kommun Fall per 10 000 inv. v. 50 Antal fall v.50 Fall per 10 000 inv. under pandemin Antal fall under pandemin Hultsfred 44 63 281 400 Vimmerby 40 62 185 289 Högsby 37 22 152 90 Emmaboda 34 32 132 125 Oskarshamn 33 89 186 504 Mörbylånga 31 47 180 274 Kalmar 29 204 178 1235 Västervik 28 102 229 840 Borgholm 22 24 146 158 Torsås 21 15 147 105 Mönsterås 19 26 149 200 Nybro 11 22 135 275

Ny toppnotering i länet

Ser man till regionen som helhet noterades hela 730 nya fall under vecka 50, vilket är en ny toppnotering. Tidigare högsta antalet var 658 och kom vecka 48. Länet hade en smittspridning på 297 fall per 100 000 invånare och 14 av 21 regioner hade en större spridning förra veckan. Värst är läget i Skåne med 665 fall per 100 000 invånare.

Det ska dock sägas att testningen varierar mellan de olika regionerna.