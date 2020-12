Är Spelpaus en av Sveriges bästa innovationer?

Spel om pengar är mycket populärt i Sverige. Vi har en lång tradition av spel på bland annat hästar, idrott och olika former av lotterier. De senaste åren har dessutom spel över internet blivit allt vanligare, och det är många som antingen spelar på odds eller nätcasinon via sina mobiler och datorer. Med det kommersiella spelandet online har det också tillkommit vissa risker – inte minst för alla som har svårt att kontrollera sitt spelande. Både lagstiftare och spelbolag är dock måna om att skydda konsumenterna från att försätta sig i någon form av trångmål och därför finns det användbara verktyg som Spelpaus.

Vad är Spelpaus och hur fungerar det?

Spelpaus har sannolikt räddat en hel del svenska spelare från ett ohälsosamt spelbeteende de senaste åren. Tjänsten är till för att spelarna själva ska kunna stänga av sig från allt spel under en utsatt tid. Din spelpaus gäller dock in på sidorna som ligger på Spelpressens lista med casinon, men mer om detta under nästa rubrik.

Det kan finnas många olika anledningar till att vilja hindra sig själv från att spela, men oftast handlar det om att man tappat, eller är på väg att tappa, kontrollen över sitt spelbeteende.

Licensierade spelsajter i Sverige är skyldiga att hålla koll på respektive spelares spelbeteende för att kunna uppmärksamma ett eventuell spelmissbruk eller -beroende. Fördelen med Spelpaus är att du själv kan sätta stopp innan ditt spelbeteende gått överstyr och spelsidan hissar sin varningsflagg.

Spelpaus är ett så kallat centraliserat avstängningssystem, vilket i praktiken innebär att du hamnar i ett register som förhindrar dig att spela på samtliga licensierade sidor på den svenska marknaden. Du behöver alltså inte registrera dig på Spelpaus för varje sida du besöker.

Att stänga av sig själv från spel via Spelpaus är inte speciellt komplicerat. Ett krav för att erhålla svensk spellicens är nämligen att spelsidan måste tillhandahålla en knapp som tar dig till Spelpaus.se. Precis som på de flesta nätcasinon så loggar du enkelt in på Spelpaus med hjälp av ditt BankID. Väl där kan du välja att stänga av dig själv från allt spel i en, tre eller sex månader, alternativt tills vidare.

Avstängningen kommer att gälla för spelformer som kräver registrering hos spelbolag på den svenska marknaden och omfattar onlinespel, spelbutiker, banor, Vegas och Casino Cosmopol.

Det kan också vara bra att veta att det inte finns någon möjlighet att ändra eller avbryta sin avstängning efter att den har satts igång.

Undantag, brister och alternativa metoder

En avstängning från spel med hjälp av Spelpaus är som sagt väldigt omfattande, men det finns trots allt några spelformer som inte påverkas av funktionen. Några exempel på spelformer som inte berörs av Spelpaus är: skraplotter (som inte köpts online), bingospel i fysisk lokal, casinospel på restaurang och spel ombord på fartyg på internationellt vatten.

En av de största bristerna med Spelpaus är att det, trots avstängningen, går att vända sig till aktörer utan svensk licens. Eftersom dessa aktörer inte är aktiva under uppsyn av Spelinspektionen eller den svenska marknadens regelverk så finns det ingen möjlighet att stänga av sig från dem genom Spelpaus.

På vissa marknader används alternativa metoder, som till exempel så kallade “payment blocks”. Dessa gör, som namnet antyder, att spelaren blockeras från att göra betalningar eller insättningar. Det svenska Spelpaus-registret är dock mycket effektivt för att stänga av en spelare på alla sajter samtidigt.

BankID:s funktion i processen bidrar dels med smidig verifiering av ens identitet, men identifikationmetoden gör det även enkelt för spelbolagen att kontrollera respektive spelares spelvanor. Med den typen av trygghetsfaktorer kan det vara värt att enbart hålla sig till licensierade spelsidor.

I samarbete med spelpressen.se.