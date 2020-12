Vaccinationen påbörjad i Kalmar län

Nu har vaccinationen påbörjats i Kalmar län och målet är att alla invånare i Kalmar Län ska vara vaccinerade under första halvåret av 2021.

Nu har vaccinationen kommit igång även i Kalmar län.

Under helgen och tidigt under måndagsmorgonen anlände vaccinet och först ut var ett boende i Mörbylånga. Man beräknar att cirka 200 personer kommer att vaccineras de närmsta dagarna och under nästa vecka anländer nästa leverans.

"Det känns jättebra att vara igång att vaccinera och få testa våra flöden i praktiken. Det är lärorikt inför nästa veckas breddning till övriga kommuner. För många tror jag också att vaccinationsstarten ger hopp inför framtiden, vilket vi nog alla behöver", säger vaccinationsamordnaren Marie Ragnarsson till regionens hemsida.

Högriskgruppen vaccineras först

I första hand kommer man att koncentrera sig på de personer som Folkhälsoinstitutet har uppgett vara i högriskzonen. Dessa innefattar särskilda boenden för äldre eller LSS. Också de personer som har personlig assistans och hemtjänst. Totalt beräknar man att det är 30 100 personer som befinner sig i högrisk i landet.

Planeringen av fortsatt vaccination sker löpande och man har som mål att alla i Kalmar län ska vara vaccinerade under första halvåret av 2021.