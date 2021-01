Viss ljusning i coronamörkret – nästan 100 färre fall

Region Kalmar hade 765 nya coronafall under vecka 52 och var totalt uppe i 6 129 vid utgången av förra veckan. Veckan innan noterades man för 846 fall, vilket var nytt rekord. Minskningen kan förstås bero på minskad provtagning under julhelgen och om det handlar om ett trendbrott återstår att se.

Ser man till landet i stort så hade Kalmar 312 fall per 100 000 invånare och är nu uppe i 2 497 fall per 100 000 invånare under pandemin. Elva regioner hade en högre smittspridning under förra veckan.

Vimmerby i topp igen

Ser man till kommunerna ligger Vimmerby i topp för andra veckan i rad – och detta med bred marginal. Vimmerby noterade 52 fall per 10 000 invånare under vecka 52. Näst flest hade Hultsfred med 39. Västervik är nu nere på 25 och Kalmar ligger på 34.

Sett över hela pandemin har Hultsfred fortfarande flest fall i länet, följt av Vimmerby, Västervik och Kalmar/Oskarshamn.