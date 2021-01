Omslag i vädret under veckan: "Ställ in pulkan i garaget"

Nu väntar väderomslag under veckan. Bilden är en genrebild. Foto: Pixabay

Under senare delen av veckan väntas ett omslag i vädret. – Ställ in pulkan i garaget. Inte på vinden för veckan efter vänder det igen, säger metereolog Marcus Sjöstedt på SMHI.

Omväxling i vädret sker under senare delen av veckan och enligt Marcus Sjöstedt, metereolog på SMHI, kommer plusgrader att dra in.

– Under torsdagen kommer det först snö som senare övergår till regn, säger han.

Det gör att snön försvinner och graderna stiger till plus. Torsdagen fram till och med helgen blir varmare med chans till solglimtar. Under nästa vecka drar kalluften in igen och i samband med det kan man hoppas på att snön faller igen.

– Jag tycker inte att man ska ställa in pulkan på vinden utan lättillgängligt i garaget. Den kommer att användas snart igen.

I samband med plusgraderna kommer det eventuellt bli lite blåsigt.