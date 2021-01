Coronapandemins effekter – fler vill köpa en liten skogsfastighet

Priset på skogsmark ligger kvar på samma nivå under 2020 som under 2019.

Trycket på att äga en liten bit skog och ett boende nära naturen har ökat under 2020. Ludvig &Co som varje år sammanställer en rapport om skogsmarkpriser, ser att efterfrågan på just mindre skogsfastigheter på mellan 5-10 hektar ökar.