Mycket snö i norra Kalmar län

Drygt 20 centimeter snö har kommit i Västervik under natten och förmiddagen. Även i Vimmerby och Hultsfred har det fallit mycket snö.

Det är ett omfattande snöoväder som nu drar in över främst kusten i norra Kalmar län. SMHI har utfärdat en klass ett - varning för mycket snö från norra länet upp mot Östergötlands och Sörmland. I Västervik har det snöat under natten och snöfallet har tilltagit under förmiddagen. Vid klockan 09:30 var det 20 centimeter nysnö i Västervik.

Även i Vimmerby och Hultsfred har det kommit mycket snö under natten och morgonen. Där har det kommit cirka 15 centimeter nysnö. I Kalmar är det dock lite lugnare med snöfallet, där rapporteras det om fem centimeter nysnö som fallit, men det är mycket halt väglag.

Kör försiktigt

Peter Helge är räddningschef i beredskap i Västerviks kommun. Han ber att alla som måste ge sig ut i trafiken tar det lugnt.

- Det är halt och det kommer ner mycket snö. Trafikverket som sköter snöröjningen på de stora vägarna gör vad de kan för att hinna med. Ni som måste ge er ut på vägarna, anpassa hastigheteten till väglaget. Tänk också på att det bildas snörök som försämrar sikten, säger han.

Under morgonen fick en lastbil stopp i det hala väglaget i Skramstadsbacken norr om Gamleby. Klockan 09:45 voltade en personbil söder om Rockneby.

Därefter har det inte rapporterats in några olyckor på vägarna i norra länet.