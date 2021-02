Kraftig förbättring i länet – Hultsfred tredje lägst i landet

Hultsfred hade den tredje lägsta smittspridningen i landet under vecka fyra. Foto: MostPhotos

I Folkhälsomyndighetens statistik hade Hultsfred endast två fall, vilket ger 1 fall per 10 000 invånare. Bara Dorotea och Åsele låg bättre till med 0 fall.

Hultsfred är inte ensamt i länet om en kraftig förbättring. Vimmerby är nere på 12 fall per 10 000 invånare – vilket är den lägsta nivån på mycket länge. Västervik är en av få kommuner med ökad spridning under vecka fyra, 21 fall per 10 000 invånare vecka tre blev 26 vecka fyra. Med det hade man högst spridning i länet följt av Oskarshamn och Kalmar.

Hela kommunlistan ser du här:

Kommun Fall per10 000 inv. v. 4 Antal fall v.4 Fall per 10 000 inv. under pandemin Antal fall under pandemin Västervik 26 96 395 1448 Oskarshamn 23 62 442 1198 Kalmar 22 156 448 3110 Mönsterås 21 28 317 426 Vimmerby 12 18 483 756 Högsby 12 7 338 200 Mörbylånga 11 17 336 513 Nybro 11 22 292 594 Torsås 10 7 276 197 Borgholm 6 6 261 283 Emmaboda 5 5 299 282 Hultsfred 1 2 497 707

Lägsta nivån på fyra veckor

Ser man till Kalmar län som helhet noterades 429 fall under vecka fyra. Det är den lägst nivån sedan vecka 45 och tredje vecka i rad med sjunkande smittspridning. Sett till antalet invånare blev 175 av 100 000 smittade. Grannen Kronoberg hade näst högst i Sverige med 302. Flest hade Halland med 338 och minst Gotland med 52.