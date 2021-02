Företag kritiska mot regelverket: "Stor koloss som inte går att runda"

Den 31 januari 2021 upphörde taxameterdispensen att gälla, och från och med det datumet måste samtliga fordon som kör taxitrafiktjänst ha en taxameter inmonterad – oavsett om man tar betalt vid resan eller inte, oavsett om taxametern kommer användas eller inte.

En remitterad promemoria om en förändring av taxitrafikordningen, som innebar att taxameterdispensen skulle kunna förlängas till den 1 januari 2022, drogs tillbaka och det nya regelverket gäller därför från ochmed 1 februari i år.

Fyra kommuner berörs

Fyra företag anlitade av KLT (Kalmar länstrafik) uppfyller inte samtliga krav från Transportstyrelsen avseende taxameterutrustning i fordon.

Därför kommer det saknas fordon som utför sjukresor, färdtjänst och särskoleresor inom samt till och från Nybro, Emmaboda, Västerviks och Hultsfreds kommun. KLT kommer ta kontakt med de resenärer som berörs av fordonsbristen för att planera resorna på bästa vis. Exakt hur mycket detta påverkar framgår inte.

Nilsbuss ett av företagen

Nilsbuss AB, med huvudkontor i Vimmerby, är ett av de fyra företag som inte uppfyller kraven. Totalt handlar det om tolv fordon som saknar taxameter.

– I evigheter bakåt har de som kört exempelvis skoltrafik och färdtjänst inte behövt ha en taxameter monterad. Vi kör från punkt A till punkt B till ett förutbestämt pris, och kör inte taxi med något av våra fordon. Vi kommer aldrig någonsin använda en taxameter i någon av våra fordon, men tvingas nu ändå montera en i varje. Vår röst som bussföretag, där den här typen av verksamhet är väldigt liten, har nog inte riktigt hörts, säger Anders Fransson, vd på Nilsbuss.

– I vår enfald har vi väl trott att det så klart skulle kunna lämnas dispens för att åtminstone hinna montera taxametrarna, men så blev det inte. Istället fick vi bara några veckor på oss att se till att lösa monteringen av dem – samtidigt som alla andra företag i resten av landet också ska göra det.

Stor kostnad

Anders Fransson berättar att kostnaden för företaget är stor.

– Vi får betala en hyra på cirka 15 000 kronor per taxameter och år. Sedan tillkommer montering, extra besiktning och så vidare. Detta för en utrustning som aldrig någonsin kommer att användas, utan bara sitta där i ett fordon som dagligen bara kör för länstrafiken.

När tror du att era fordon kan vara redo att rulla igen?

– Arbetet pågår, och jag tror att alla taxametrar kommer vara installerade inom någon vecka.

Har du förståelse för KLT:s irritation över att detta inte har blivit klart i tid.

– Absolut. Det är klart att vi som underleverantör måste följa det regelverk som gäller, och det är ju KLT som blir lidande. Men nu siktar vi på att lösa problemet.

"Stor koloss som inte går att runda"

Urban Johansson, delägare till Gamleby Taxi, är inte nådig i sin kritik mot hur regeringen och framför allt KLT har skött informationen om lagändringen som gjorde att tusentals taxibilar blev olagliga att använda över en natt.

– Jag visste om att detta skulle hända och kontaktade KLT i november förra året och frågade hur vi skulle göra. Jag har inte hört någonting om det förrän tills nu. Över en natt förändrades reglerna genom ett regeringsbeslut som gick väldigt fort. Taxibilar måste ha en utrustning i sina bilar som inte finns att uppbringa på marknaden. Vi löser problemet genom att sätta in en stol till i våra tre taxibilar som kör skolbarn. Då blir de registrerade som bussar och då slipper vi problemet.

Vad tycker du om KLT:s agerande som inte lyssnar på dig?

– Jag fick ingen som helst respons när jag påtalade problemet. Vad kan man säga? KLT är en stor koloss som inte går att runda.

Urban Johansson säger att det inte finns någon ovilja från Gamleby Taxis håll att uppfylla lagkraven. Istället har han flera obesvarade frågor till KLT och regeringen om hur de har skött det hela.

Hultsfred Taxi har åtgärdat miss

Hultsfred Taxi berörs också av kritiken då de inte har uppfyllt samtliga krav som finns från Transportstyrelsen gällande taxameterutrustning i fordon, enligt KLT. Sören Johansson på Hultsfred Taxi menar att det rör sig om en mindre miss.

– Vi monterade taxametern förra tisdagen och besiktningsmannen skickade in uppgifter till Transportstyrelsen om att fordonet var besiktigat i torsdags. Jag trodde att det räckte med den besiktning som besiktningsmannen gjorde men jag skulle också skicka in ett papper så jag la det i postlådan i dag. Det var en miss från min sida om att jag inte hade anmält fordonet. Jag hade dispens på fordonet fram till den 31 januari. Bussen är fullt färdig att köra med men jag har inte fått det bekräftat av Transportstyrelsen. Ibland blir det fel, men fordonet är lagligt och står stilla fram till att Transportstyrelsen har fått in det i sina registreringspapper. Vi har inte behövt sätta in något annat åkeriföretag för att skjutsa de som åker med Hultsfred Taxi, säger Sören Johansson på Hultsfred Taxi.

Micael Rundberg

Ossian Mathiasson

Anders Sjögren