Minskningen i länet fortsätter – en kommun klarade sig utan fall

Vecka fyra hade man 429 och nivån nu är förstås något helt annat än de över 1 000 fall som var verklighet under första veckan på året. Senast länet hade färre fall än nu var vecka 45.

Sett till befolkningen hade Kalmar län 143 smittade per 100 000 invånare och med det ligger man i mitten i Sverige. Totalt låg man på 10 191 fall vid utgången av vecka fem.

Högst spridning i landet hade Halland med 314 fall per 100 000 invånare och lägst Gotland med 32.

Klarade sig helt utan nya fall

Ser man till kommunerna i länet så ligger flera på väldigt låga tal. Högsby sticker ut med inget nytt fall alls under vecka fem. Även Nybro, Emmaboda, Mönsterås, Borgholm och Hultsfred ligger under tio fall per 10 000 invånare. Hultsfred har bara haft fyra smittade under vecka fyra och fem – ett glädjebesked efter den mörka hösten.

Högst spridning i länet hade Kalmar med 22 fall per 10 000 invånare. Även Västervik ligger i toppen med 20 fall. Vimmerby ligger i mitten på länsligan med elva.

Hela listan kan du se här: