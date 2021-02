Smittspridningen i länet ökade markant under förra veckan. Foto: MostPhotos

Antalet nya smittade ökade med 47 procent förra veckan

Efter sjunkande smittspridning fem veckor i rad vände utvecklingen åt fel håll i Kalmar län under förra veckan. Totalt blev 440 länsbor smittade, vilket är 47 procent fler än vecka sex.

Vecka sju blev en negativ vändpunkt för smittspridningen i länet – troligen orsakad av att den brittiska mutationen börjat ta över. 440 personer blev smittade under vecka sju. Det är 140 fler än vecka sex och den sämsta siffran sedan vecka tre.

Vecka ett är fortfarande länets värsta vecka hittills med 1 081 nya smittade. Totalt under pandemin har 10 931 personer smittats av covid-19 – detta vid utgången av vecka sju.

Per 100 000 invånare blev 179 smittade i länet under förra veckan. Med det hamnar man i mitten av landets regioner. Minst spridning hade Gotland med 25 och högst hade Västerbotten med 468.

Västervik ökar igen

Tittar man på kommunerna i länet så ligger Västervik och Mönsterås värst till just nu med 29 fall per 10 000 invånare under vecka sju. Kalmar ligger på 19, Vimmerby på 8 och Hultsfred på 5. Smittspridningen ökar i alla kommuner i länet förutom Vimmerby, Emmaboda och Torsås.

Kommunlistan för vecka sju ser ut såhär:

Kommun Fall per 10 000 inv. v. 7 Antal fall v.7 Fall per 10 000 inv. under pandemin Antal fall under pandemin Procentuell ökning jämfört med v.6 Västervik 29 105 464 1703 40% Mönsterås 29 39 361 485 160% Nybro 22 44 340 691 19% Kalmar 19 134 501 3482 54% Mörbylånga 18 27 375 572 125% Oskarshamn 15 41 483 1308 41% Högsby 14 8 356 211 167% Emmaboda 11 10 329 311 -23% Vimmerby 8 13 516 807 -38% Borgholm 7 8 273 296 700% Hultsfred 5 7 505 719 600% Torsås 4 3 305 217 -50%

