Våren är här. Men de närmasta dagarna väntas en återkomst av vintervädret i våra trakter. Foto: Pixabay

Passa på att njut i dag - för nu kommer snön och kylan tillbaka

Den meteorologiska våren har ju nått våra trakter. Därmed kan vi inte få en återgång till vintern – ja, förutom rent vädermässigt då. Och det är just vad som väntar – för nu kommer kylan och snön tillbaka.

Passa på att njut i dag om du gillar sol och värme. Bakom knuten väntar nämligen vintervädret igen.

Nordliga vindar, kallare luft och snö. Så ser prognosen ut mot slutet av veckan för våra trakter.

– Det är betydligt svalare luft på väg ner med mer vinterlikt väder. Redan i morgon onsdag väntas kallare väder hos er, men det riktiga väderskiftet väntas på torsdag, berättar meteorolog Marie Staerk på SMHI i Norrköping.

– På torsdag kommer det dra in snöbyar och det är minusgrader som råder, åtminstone nattetid. I helgen är det lite osäkert vad som händer, det finns några olika lösningar i modellerna, men över lag blir det lägre temperaturer.

Ska vi räkna med mycket snö?

– Nej det blir inga mängder, utan det handlar om snöbyar. Men de som vill ha värme ska inte ge upp. Det är vanligt med bakslag under februari och mars, och all statistik säger att det bara kommer bli varmare och varmare ju längre in i mars vi kommer, lugnar Marie Staerk.

Micael Rundberg micael.rundberg@dagensvimmerby.se

