Över 11 000 i länet har nu blivit smittade av covid-19. Foto: MostPhotos

ÖVER 11 000 SMITTADE I REGION KALMAR

Region Kalmar har nu passerat 11 000 smittade i sin provtagning för covid-19. I dag ökar antalet smittade med 62 personer och 11 012 har nu smittats under pandemin.

Annons:

Efter en lugn inledning i Kalmar län fick coronapandemin fäste rejält under hösten och Kalmar län har nu haft en relativt hög smittspridning under lång tid. I dag passerade man 11 000 smittade under pandemin. Dagens ökning ligger på 62 nya fall.

Just nu är det Västervik och Mönsterås som är värst drabbade i länet. De har 17 respektive 12 nya fall i dag.

I alla kommuner är situationen såhär:

Kalmar 3 379 (+10)

Västervik 1 780 (+17)

Oskarshamn 1 238 (+9)

Vimmerby 775 (+2)

Nybro 652 (+4)

Hultsfred 637 (+-0)

Mönsterås 624 (+12)

Mörbylånga 535 (+2)

Borgholm 282 (+2)

Emmaboda 281 (+1)

Torsås 215 (+1)

Högsby 162 (+-0)

Under veckan har 458 personer smittats – men det är en siffra som kommer att öka. Förra veckan blev 488 smittade.

Svårt läge för vården

Sjukvården har en betydligt högre belastning jämfört med för en vecka sedan. I dag vårdas 36 personer på sjukhus, vilket är lika många som i går. Åtta får intensivvård – en minskning med en person. Sju personer får vård i respirator och det är lika många som i lördags.

678 personer har kunnat lämna sjukhus under pandemin. Det är en ökning med en person. Inget nytt dödsfall på sjukhusen rapporteras i dag.

Ser man till testningen så uppdateras inte antalet självtester på helgerna. Antalet positiva självtester ökar med 61 och är nu uppe i 8 288. Regionen har genomfört 58 219 (+22) tester på 33 382 (+12) personer och 2 724 (+1) har varit positiva.

10 446 har testat sig för antikroppar och 20 procent av dem har varit positiva.

Annons:

Jakob Karlsson jakob.karlsson@dagensvimmerby.se 073 501 41 26

Annons:

Annons: