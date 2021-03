En medarbetare vid Ellen Key-skolan i Västervik har avlidit i sviterna av covid-19. Foto: Anders Sjögren

Medarbetare på skola i länet avled i covid-19

I helgen avled en medarbetare vid Ellen Key-skolan i Västerviks kommun i sviterna av covid-19. Smittspridningen har varit stor på den berörda skolan.

Annons:

Dagens Västervik skrev på måndagsmorgonen att en medarbetare på skolan avlidit i sviterna av covid-19 under helgen. Eleverna på skolan fick beskedet under måndagen och under dagen kommer skolan låta elever och medarbetare sörja.

– Vi har en plan under dagen. Den handlar om att fånga upp tankar och att få möjlighet att sörja. Det är viktigt att elever och medarbetare får möjlighet att prata, säger grundskolechefen Ewa Myhrén.

Ellen Key-skolan har drabbats av många covid-19-fall. Ewa Myhrén säger så här på frågan om man har gjort tillräckligt för att minska smittspridningen:

– Vi har tidigare lämnat in en anmälan till Arbetsmiljöverket och svaret vi fick var att skolan har vidtagit tillräckligt med åtgärder för att minska smittspridningen, säger hon.

Elevgrupperna på skolan är uppdelade så att färre elever kommer att finnas på skolan under en tid.

Annons:

Simon Henriksson simon.henriksson@dagensvimmerby.se 076 815 45 71

Annons:

Annons: