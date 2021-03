Foto: Genrebild

92 NYA FALL I LÄNET – HÄR ÖKAR DET MEST

I dag fortsätter antalet smittade öka ordentligt i Kalmar län. 92 nya fall har upptäckts i länet och 11 568 har nu smittats under pandemin.

Annons:

Efter en lugn inledning i Kalmar län fick coronapandemin fäste rejält under hösten och Kalmar län har nu haft en relativt hög smittspridning under lång tid. Tidigare i veckan passerade man 11 000 smittade under pandemin men de första dagarna den här veckan var ökningen rätt beskedlig. I går rörde det sig dock om hela 92 nya fall, och antalet är exakt detsamma även i dag.

I alla kommuner är situationen så här:

Kalmar 3 490 (+28)

Västervik 1 917 (+16)

Oskarshamn 1 329 (+10)

Vimmerby 801 (+5)

Mönsterås 710 (+18)

Nybro 666 (+4)

Hultsfred 649 (+9)

Mörbylånga 551 (+1)

Borgholm 286 (+3)

Emmaboda 285 (+4)

Torsås 221 (+2)

Högsby 188 (+2)

Under vecka 9 smittades 530 personer. Vecka 8 blev 488 smittade. Den här veckan har hittills 488 personer bekräftats smittade, exakt lika många som förra veckan med andra ord.

Svårt läge för vården

Sjukvården har en betydligt högre belastning jämfört med för en vecka sedan. I dag vårdas 34 personer på sjukhus, vilket är en färre än i går. Sju får intensivvård och samtliga får respiratorvård. Det är lika många som i går.

707 personer har kunnat lämna sjukhus under pandemin, vilket är fyra fler jämfört med i går. Inget nytt dödsfall på sjukhusen rapporteras i dag och totalt har 114 avlidit på sjukhus under pandemin.

Antalet självtester är uppe i 84 325. Det är oförändrat jämfört med i går. Antalet positiva självtester ökar med 91 och är nu uppe i 8 784. Regionen har genomfört 59 380 (+22) tester på 33 878 (+14) personer och 2 784 (+1) har varit positiva.

10 658 har testat sig för antikroppar och 2 106 av dem (20 procent) har varit positiva. Den breda antikroppstestningen ska upphöra i länet.

Annons:

Micael Rundberg micael.rundberg@dagensvimmerby.se

Annons:

Annons: