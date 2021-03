Nu öppnas biblioteket upp försiktigt igen. Bilden är en genrebild. Foto: MostPhotos

RÄTTELSE: Biblioteket i Vimmerby kan öppnas igen – inväntar ombyggnation

Krisledningsnämnden har fattat beslut om att biblioteket i Vimmerby kan öppnas igen. Men startdatumet dröjer, först måste stadshusets foajé byggas om.

Annons:

– Vi har haft många begränsningar när det gäller tillgängligheten till biblioteket. Det har funnits take away-möjlighet, men man har inte själv kunnat välja i bokhyllan. Nu ska vi bygga om foajén i stadshuset och det gör att receptionen kommer finnas i biblioteket. Vi kommer att öppna upp biblioteket, men det är inte till för att man ska uppehålla sig där. Det är till för kortare besök med begränsningar för hur många som kommer in, säger Ola Gustafsson (KD).

Ett system med varukorgar kommer att användas.

– Vi har ett system för det med varukorgar. Är korgarna slut får man vänta tills en korg kommer tillbaka. Skillnaden nu blir att man kan välja ut en bok från hyllan, i stället för att höra av sig till biblioteket i förväg.

"Har fortfarande stängt för besök"

Dock kommer ingen tidningshörna finnas tillgänglig. När den här lösningen kan vara på plats är oklart.

– Vi inväntar fortfarande startdatumet för ombyggnationen av Stadshusets foajé och har fortfarande stängt för besök, först då kommer biblioteket att öppna upp. Det går fortfarande bra att reservera böcker i vår katalog, ringa eller maila in sina beställningar så förmedlar vi ”take-away-påsar” under de servicetider vi har, skriver bibliotekschefen Thomas C Ericsson.

Fotnot: Första versionen av artikeln kunde tolkas som att bibilioteket redan har öppnat. Det stämmer inte och vi beklagar missförståndet.

Annons:

Simon Henriksson simon.henriksson@dagensvimmerby.se 076 815 45 71

Annons:

Annons: