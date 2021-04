Missing People har mycket kvar att söka i det område man tilldelades av polisen för ett år sedan. Foto: Arkivbild

Varit försvunnen sedan 2019 – polisen har fått in ett nytt tips

I maj 2019 försvann en kvinna i Hultsfreds kommun och ett stort sökarbete genomfördes – men utan resultat. Utredningen lades sedan ned. Efter en artikel i Aftonbladet ska polisen nu undersöka ett nytt tips.

– Det handlar om en iakttagelse som gjordes 2019, säger Niclas Juneskog.

Utredningen kommer dock fortsätta vara stängd – även om den här personen hörs. Vimmerby Tidning var först att rapportera om det nya tipset.

– Det var en artikel i Aftonbladet för en tid sedan och efter det har vi fått in ett uppslag och det handlar om en iakttagelse som gjordes 2019. Vi ska höra honom, men utredningen öppnas inte. Ger det något så kommer vi öppna utredningen igen, säger Juneskog.

Vad tror ni har hänt flickan?

– Det vet vi inte.

Finns det något hopp om att hon ska vara vid liv?

– Det hoppas jag verkligen att hon är.

"Det enda vi vill veta är att hon lever"

För ett år sedan fick Missing People ett område från polisen att söka igenom. Vid platsen har polisen kunnat spåra flickans telefon, vid sjön Linden i västra delen av kommunen. Förhoppningen är att söka igenom området under året, men Missing Peoples arbete har ingen koppling till det nyinkomna tipset.

– Vi ger inte upp och fortsätter söka. Vi har ett område av polisen som vi fick till oss för ett år sedan som vi ska söka klart. Det är rätt mycket kvar, det är tät skog och tuff terräng. Det kommer inga sökare på de här äldre fallen och i och med corona kör vi bara själva.

När kan ni ha sökt igenom det?

– Det beror på hur många vi får ihop. Vi är 25 som är aktiva och får dela upp oss i smågrupper. Vi har även kontakt med dykarklubben i Hultsfred och ska se om det kan bli något gemensamt om det blir något väder. Det är inget nytt som har kommit in till oss. Inte haft några färska ärenden. Förhoppningsvis ska vi se till att det blir gjort under året. Det kommer inte in några tips och har inget nytt att gå på. Det kom en iakttagelse efter artikeln, men det är två år efteråt.

Till Aftonbladet sa flickans bror såhär tidigare i år:

– Det enda vi vill veta är att hon lever och mår bra. Det spelar ingen roll var hon är och vill hon inte komma hem är det okej – är hon glad så är vi också glada.

