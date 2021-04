På måndag startar vaccinationerna på allvar i Bryggaren. Då ska 750 personer vaccineras, bland annat av Ann-Charlotte Jonsson, distriktsläkare.

Utanför Bryggaren har det ställs i ordning för att människor ska stå i kö för att komma in.

Inne i Bryggaren ska personer hålla avstånd och stå med två meters avstånd, lika långt som det är mellan pinnarna som satts upp.

Inne i vaccinationscentralen finns det fem olika stationer där vaccinering genomförs.

Efter vaccineringen ska man boka tid för den andra dosen vaccin, då får man ett kort där det står vilken typ av vaccin som man fått.

Dra upp ärmen, ta fram legitimationen – nu startar vaccineringen på riktigt

På måndag klockan nio startar vaccineringen av den breda massan av personer på Bryggaren i Västervik. Cirka 2 100 personer i veckan kommer att bli vaccinerade de första tre veckorna och man hoppas att det kommer att hålla i sig på det sättet ända in till slutet av sommaren. - Det har varit efterlängtat och det har inte varit svårt att få sjuksköterskor att ställa upp för att jobba, säger Ann-Kristin Wilhelmsson, distriktssköterska från Västervik.

Spötorget är fyllt av grindar som är kopplade till et gång som leder in till vaccinationscentralen som finns på Bryggaren i Västervik. Här kommer människor att få stå i kö för att komma in för att få sin första dos vaccin mot Covid-19, med start klockan nio på måndagsmorgonen. Det som är viktigt är att inte komma för tidigt till vaccinationscentralen. Alla som har fått en tid bokat varje dag kommer att få en dos vaccin. Helst ska man inte komma mer än fem minuter innan den tiden.

- Innan man kommer hit ska man ha bokat en tid på 1177.se. Man behöver inte ha e-legitimation för att boka tider, allt ska vara så enkelt som möjligt, säger Marie Ragnarsson, vaccinationssamordnare i region Kalmar.

Rundvandring

Under fredagen fick pressen följa med på en rundvandring i Bryggaren för att se hur vaccinationen går till och vad människor ska tänka på när de kommer till vaccinationscentralen.

- Det kommer att finnas vaccinationsvärdar som visar och berättar hur man ska göra när man kommer hit. Det viktigaste är att man har bokat tid samt att man har sin legitimation med sig, säger Marie Ragnarsson.

Väl inne i Bryggaren ombeds man ta av sig ytterkläderna, kavla upp ärmarna på sin tröja eller skjorta så att vaccinationen kan starta så snabbt som möjligt. Under tiden man väntar ska man hålla två meters avstånd till varandra och vara noga med att ha tvättat händerna med handsprit.

Inne i stora lokalen finns det fem stationer där sjuksköterskor vaccinerar på löpande band.

- När man fått sin första dos går man till en disk och bokar vilken tid man ska ha sin andra dos där man också får ett kort där det står vilken typ av vaccin man fått. Det kortet ska man ha med sig när man ska få den andra dosen. Därefter går man till ett väntrum där man ska vänta i 15 minuter, säger Ann-Kristin Wilhelmsson.

Varför ska man vänta där?

- Det är ytterst sällsynt men vissa människor kan reagera på vaccinet och det gör man kort tid efter att man blivit vaccinerad.

Kan man välja vilket vaccin man ska få?

- Nej det kan man inte. Vi vaccinerar med tre olika vaccin och ger det till den målgrupp som Folkhälsomyndigheten rekommenderar.

Målet är att vaccinera så många som möjligt under den första tre veckorsperioden som regionen har blivit lovade vaccinleveranser.

Varför har ni vald Bryggaren som plats för vaccineringen. Fanns det inte andra mer lämpliga lokaler där det var närmare att parkera?

- Det har inte varit så lätt att hitta lokaler som passar den här verksamheten.

Arenan på Västervik Resort AB har ni varit kontakt med dem?

- Ja de är tillfrågade, men eftersom vi kommer att behöva lokalerna långt in i sommaren så avböjde de, säger Ann-Kristin Wilhelmsson.

Under tiden som vaccineringen kommer att genomföras i Västervik kommer alla stora parkeringar att vara fria att stå på i en timma. Samtidigt kommer det att göras fler tillfälliga handikapparkeringar nära Bryggaren.

- Det är samhällsbyggnadsenheten i Västerviks kommun som har beslutat det och mer information om detta kommer kommunen att skicka ut inom kort, säger Marie Ragnarsson.

Vaccinationsdagar

Måndag, tisdag och lördag vecka 15

Onsdag, torsdag, fredag och lördag vecka 16 och 17

Vaccinationscentralen öppnar alla dagar klockan 08.00 förutom måndagen den 12 april, då man öppnar klockan 09.

- Målet är att hinna med att vaccinera mellan 750 och 850 personer om dagen, säger Marie Ragnarsson.

Hon påpekar också att man måste fortsätta hålla avstånd, tvätta händerna och inte delta i större sammankomster bara för att man har fått en dos vaccin.

- Man kan fortfarande bli sjuk efter en dos vaccin, säger Marie Ragnarsson.

