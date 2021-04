Allt fler utrikesfödda i Kalmar län får jobb, och allra bäst siffror i länet visar Hultsfreds kommun upp. Det visar ny statistik från Arbetsförmedlingen. Foto: Ossian Mathiasson

Fler utrikesfödda i länet får jobb - här är kommunen som sticker ut

Statistik visar en stor minskning av arbetslösheten bland utrikesfödda i Kalmar län under det senaste året. I Hultsfreds kommun var minskningen allra störst, och det visar sig att jobben har skapats inom många olika områden.

Det är SVT Nyheter som presenterar statistik från Arbetsförmedlingen som visar att arbetslösheten bland utrikesfödda i Kalmar län minskade rejält under perioden januari 2020 och januari 2021. Mitt under pandemin alltså, och under en tid då arbetslösheten ökade generellt i Sverige.

Med en minskning på två procent är Kalmar det län som visar upp näst störst minskning i landet, endast Blekinge placerar sig före i statistiken.

"Gemensamt arbete"

I Kalmar län visar elva av de tolv kommunerna upp en minskning av arbetslösheten bland utrikesfödda.

– Jag tror på att det beror på ett gemensamt arbete, där vi har jobbat tillsammans inom Arbetsförmedlingen, näringslivet och våra tolv kommuner, säger Linda Ilmrud som är sektionschef på Arbetsförmedlingen i Kalmar län, till SVT Nyheter.

Minskningen störst i Hultsfred

I Kalmar län är minskningen allra störst i Hultsfreds kommun med sex procentenheter.

Vad gäller Hultsfred så kan man från Arbetsförmedlingen sida inte peka på något speciell bransch där de utrikesfödda har fått jobb, utan de har skapats inom olika områden.

– Just de här extra tjänsterna kan vara allt från att man är ute i skogen och röjer till att vara en extra person inom skolan, säger Linda Ilmrud.

Fortfarande på en hög nivå

Fortfarande är dock arbetslösheten hög bland de utrikesfödda i länet. I Kalmar län är den siffran 23,5 procent.

Den enskilda kommun som visar upp lägst arbetslöshet bland utrikesfödda är Mörbylånga med 13,8 procent, medan den är högst i Högsby med 33,7 procent. Vimmerby ligger på 23,6, Västervik på 23,2 och Kalmar på 21,7.

Micael Rundberg micael.rundberg@dagensvimmerby.se

