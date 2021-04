Tre av totalt 15 GB-glassar som försvinner från frysboxarna under 2021. Foto: GB Glace

Här är alla GB-glassarna som försvinner i år - finns din favorit med?

Under våren kommer ett antal nya glassar trängas i GB:s glassfrysar. Det innebär också att några andra får maka på sig. Är just din favorit en av dessa?

Inte mindre än 15 glassar försvinner ur GB:s sortiment under 2021.

På listan över de glassar som tvingas kasta in handduken finns flera populära Magnum-sorter, den klassiska Lakritspucken samt en Sandwich. Läs hela listan här nedanför och håll tummarna för att du inte hittar "fel" glassar där.

Här är GB:s glassar som försvinner under 2021:

1) Cornetto Salted Caramel

2) Trocadero Zero

3 Marabou Mjölkchoklad

4) Magnum White Chocolate & Cookies

5) Magnum White Almond

6) Magnum Brownie

7) Sandwich Pepparkaka

8) Cornetto Mermaid

9) Hallon-Smoothie Dröm laktosfri

10) Lakritspuck

11) B&J´s Slices On the Dough

12) Pippi Tjolahoppglass

13) Solero Organic Juicy Lemon

14) Bamse

15) Kinder Bueno Ice Cream Cone.

Micael Rundberg micael.rundberg@dagensvimmerby.se

