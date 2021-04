I dag inleddes den första rättegångsdagen gällande barnvåldtäkter. Foto: Anders Blank

Barnvåldtäkterna: Två av de åtalade erkänner brott

Mannen erkänner över hundra fall av grova barnvåldtäkter i Kalmar. Även kvinnan medger vissa brott. Nu har rättegången gällande ett av de mest omfattande fall av grov barnvåldtäkt inletts.

Nu vid klockan nio inleddes rättegången gällande de grova barnvåldtäkterna som skett under flera års tid av närstående. En kvinna i 30-årsåldern och en man i 40-årsåldern misstänks för merparten, en annan kvinna står också åtalad för sexuellt ofredande.

Mannen har magrat betydligt sedan häktningsförhandlingarna för drygt ett år sedan, under den tid som allmänheten släpps in i rättssalen tittar han rakt ner i bänken. Kvinnan ser också tyngd ut och precis som mannen yppar de inte ett ord. All kommunikation sker via deras ombud. De båda har suttit häktade i nästan ett helt år.

Erkänner att hon deltagit vid filminspelning

Åklagaren Linda Caneus har bedömt detta som ett av landets mest omfattande mål någonsin när det gäller övergrepp mot närstående barn. Under förmiddagens rättegång var det svårt att reda ut vad som erkändes och vad som förnekades. Kvinnan medger en del av gärningarna även om hon genom sin advokat har synpunkter på rubriceringen. Hon erkänner dock att hon deltagit i filminspelningar när de båda har förgripit sig på barn.

Med ett åtal på hela 51 sidor var det svårt att navigera, även för rättens ordförande. Det handlar om för mannens del om 190 grova våldtäkter på barn som varit närstående honom, till det kommer ytterligare åtalspunkter som sexuellt ofredande, grovt barnpornografibrott och även flera fall av misshandel mot barn. Mannen ska ha slagit ett av barnen vid fyra olika tillfällen.

I en inlaga som rätten fick i lördags har mannen genom sin advokat listat upp vilka brott han erkänner och vilka han förnekar. Han erkänner över 100 fall av grov våldtäkt mot barn. De han förnekar handlar om några fall av sexuellt ofredande, misshandel.

Som bevisning kommer också en dagbok att användas. Den är på 5 000 sidor och ska detaljerat beskriva de olika övergreppen.

– Vi kan koppla mycket av det står dagboken till filmerna, säger Linda Caneus.

Polis har granskat 700 000 filmer

Polisens it-tekniker har hittat nästan två miljoner filer med nedladdad barnpornografi. Över 700 000 av dessa har granskats av utredare. Dessutom har man hittat uppemot 500 filmer som skildrar övergrepp mot barnen.

Barnen kräver genom sitt målsägandebiträde ett stort skadestånd. Det handlar om totalt nästan 1 miljon kronor till det ena barnet och 190 000 kronor till det andra barnet. Mannen och kvinnan medger skadestånd men har ingen uppfattning om summan. Då överlåter i stället åt rätten att fastställa beloppet. Mannen bestrider skadestånd gällande misshandel, ett brott som han alltså förnekar.

Den tredje åtalade är en kvinna i 35-års åldern misstänks för sexuellt ofredande och barnpornografibrott. Hon ska bland annat ha haft sex med mannen med ett av barnen närvarande i rummet. Hon förnekar brott och att betala skadestånd.

Det här är den första dagen av en rättegång som beräknas hålla på i upp till 30 dagar. Resterande kommer att ske bakom låsta dörrar.

