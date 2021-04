Smittspridningen fortsätter ligga på en hög nivå i Sverige och Kalmar län. Foto: MostPhotos

Coronaviruset 23 april – 41 nya dödsfall i Sverige

Antalet avlidna i Sverige lär passera 14 000 nästa vecka. I dag rapporteras om 41 nya dödsfall och 13 923 personer har nu gått bort i covid-19.

Smittspridningen fortsätter ligga på en hög nivå och ökar med 6 267 personer och till 938 343. 398 personer får intensivvård för covid-19 just nu och det är fyra färre än i går.

Totalt under pandemin har 6 733 (+8) personer fått intensivvård under pandemin.

Kalmar län har 19 461 smittade i dag, vilket är 187 fler än i går. Antalet avlidna ligger kvar på 223. Totalt under pandemin har Kalmar län 7 929 smittade per 100 000 invånare – en siffra som ökat markant under senaste tiden. Sju av 21 regioner ligger lägre, men deras provtagningsrutiner skiljer sig åt.

1,8 miljarder doser

2,09 miljoner har fått en dos vaccin. Det är 75 000 fler än i går. 711 000 har fått två doser – 11 000 fler än i går.

I övrigt i dag har Folkhälsomyndigheten rekommenderat att Sverige ska fortsätta avvakta användning av Janssens vaccin efter de allvarliga biverkningar som rapporterats. Reuters har avslöjat att 1,8 miljarder nya doser från Pfizer/Biontech säkrats till EU.

I världen har 145,5 miljoner smittats, 3,1 miljoner gått bort och 123,5 miljoner tillfrisknat.

