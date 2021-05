Antalet smittade fortsätter öka i rask takt. Foto: MostPhotos

Coronaviruset 4 maj – 43 nya dödsfall i Sverige

43 nya dödsfall i covid-19 har inträffat sedan i fredags. Det berättar Folkhälsomyndigheten i dag.

Antalet avlidna under pandemin är nu 14 091 personer. Samtidigt fortsätter smittspridningen ligga på en hög nivå. 14 950 har bekräftats smittade under helgen och totalt handlar det om 988 554 personer nu. Miljonstrecket lär alltså passeras under veckan.

Trycket inom intensivvården ökar igen och just nu får 404 patienter IVA-vård för covid-19. Det är hela 15 fler än i fredags. Under pandemin har 7 016 personer fått vård på intensiven – en ökning med 96 personer.

Stor ökning i Kalmar län

170 000 fler har fått en dos vaccin sedan i fredags. Totalt hr nu 2,68 miljoner i Sverige fått en dos. Antalet som fått två doser ligger på 770 000 – en ökning med 15 000 personer.

Kalmar län har 21 116 smittade i Folkhälsomyndighetens statistik. Det är 454 fler än i fredags. Antalet avlidna ligger kvar på 235 personer.

I världen har 154,3 miljoner smittats, 3,2 miljoner avlidit och 131,7 miljoner tillfrisknat.

