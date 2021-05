För sjätte veckan i rad låg Kalmar län över 1 000 nya fall. Foto: MostPhotos

Här ökar smittspridningen mest just nu – siffror för alla kommuner

Smittspridningen under vecka 17 var fortsatt hög i Kalmar län. Värst drabbat just nu är den Oskarshamn och Högsby där smittspridningen tagit fart ordentligt.

Kalmar län noterade 1 219 nya smittade under vecka 17. Det är en marginell ökning jämfört med vecka 16 – men en bit ifrån toppnoteringen vecka 13 med 1 375 nya smittade. I sex veckor i rad har Kalmar län haft över 1 000 nya fall och förra veckan hade man det tredje värsta smittläget i landet – bara Kronoberg och Västernorrland låg värre till.

Ser man till kommunerna så ökar covid-19 mest i Högsby och Oskarshamn just nu med 94 respektive 71 fall per 10 000 invånare. Jämfört med vecka 16 ökar de kommunerna med 35 respektive 52 procent. Även Kalmar och Vimmerby ligger högt med 66 respektive 56 fall per 10 000 invånare. Båda ökar med sex procent jämfört med vecka 16. Hultsfred ökade med fem procent och hade 28 fall per 10 000 invånare.

Västervik noterade en rejäl minskning med 31 fall per 10 000 invånare. Antalet fall var 24 procent färre.

Vimmerby har flest smittade i länet

Sett över pandemin så är det Vimmerby som har haft flest smittade i länet. Vimmerby ligger på 997 fall per 10 000 invånare. Mönsterås har 989 och Kalmar 977. Lägst spridning har Torsås haft med 354 fall per 10 000 invånare.

Alla siffror för kommunerna hittar du här:

Kommun Fall per 10 000 inv. v. 17 Antal fall v.17 Fall per 10 000 inv. under pandemin Antal fall under pandemin Procentuell ökning Högsby 94 54 757 434 35% Oskarshamn 71 194 880 2 388 52% Kalmar 66 465 977 6 868 6% Emmaboda 64 60 605 566 43% Vimmerby 56 87 997 1 562 6% Nybro 39 80 767 1 555 -29% Mörbylånga 37 58 696 1 078 -21% Västervik 31 115 871 3 193 -24% Hultsfred 28 40 759 1 071 5% Borgholm 26 28 494 535 -3% Torsås 17 12 495 354 -40% Mönsterås 13 17 989 1 312 -51%

Jakob Karlsson jakob.karlsson@dagensvimmerby.se 073 501 41 26

