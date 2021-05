Smittspridningen i länet var den näst högsta i landet under vecka 18. Foto: MostPhotos

Så ser smittspridningen ut i kommunerna – toppar listan i landet

Smittspridningen fortsätter att ligga på en mycket hög nivå i Kalmar län – trots beslutet om skärpta regionala rekommendationer. Faktum är att det är en kommun i länet som har störst spridning i hela landet just nu.

Annons:

Det handlar om Högsby som länge en liten smittspridning, men efter ett utbrott på en fabrik har smittan skenat och ökat vecka för vecka senaste tiden. Just nu är den faktiskt högst i Sverige. Vecka 18 smittades 127 personer per 10 000 invånare i kommunen – det är ingen annan kommun i landet i närheten av.

En annan kommun i länet, Emmaboda, hamnar på tredjeplats med 108 smittade per 10 000 invånare och däremellan ligger en annan kommun i sydöstra hörnet av landet, nämligen Ydre med 118 fall per 10 000 invånare.

Mer än var tionde person smittad

Smittspridningen i länet landade på 1 174 fall under vecka 18 i Folkhälsomyndighetens statistik. Utvecklingen i kommunerna varierar som vanligt krafigt. Mönsterås noterar en ökning med 141 procent medan Borgholm och Torsås minskar med 50 procent vardera.

Våra fyra kommuner hade alla en minskande spridning vecka 18: Vimmerby med -28 procent, Kalmar -16, Västervik -6 och Hultsfred -3. Vimmerby, Mönsterås och Kalmar är de första kommunerna som passerar 1 000 fall per 10 000 invånare i FHM:s statistik – var tionde person har alltså bekräftats smittad.

Här är kommuntabellen med alla siffror:

Kommun Fall per 10 000 inv. v. 18 Antal fall v.18 Fall per 10 000 inv. under pandemin Antal fall under pandemin Procentuell förändring Högsby 127 73 885 507 35% Emmaboda 108 101 713 667 68% Oskarshamn 63 172 943 2560 -11% Mörbylånga 57 88 753 1166 52% Kalmar 55 389 1032 7257 -16% Vimmerby 40 63 1037 1625 -28% Nybro 39 80 806 1635 0% Mönsterås 31 41 1020 1353 141% Västervik 29 108 901 3301 -6% Hultsfred 28 39 787 1110 -3% Borgholm 13 14 507 549 -50% Torsås 8 6 504 360 -50%

Mycket hög smittspridning i länet

Kalmar län som helhet hade den näst högsta smittspridningen i landet under vecka 18 med 487 smittade per 100 000 invånare. Bara Kronoberg var värre med 538. Antalet smittade i Kalmar län minskade dock med tre procent jämfört med vecka 17. I landet som helhet minskade antalet smittade med fem procent. 33 700 personer bekräftades smittade under perioden.

”Antalet bekräftade fall av covid-19 har minskat sedan vecka 15, men smittspridningen i samhället är fortsatt hög och det är hög belastning inom sjukvården. Inom intensivvården minskar antalet nyinlagda patienter och beläggningen försiktigt”, skriver FHM i sitt veckobrev.

Annons:

Jakob Karlsson jakob.karlsson@dagensvimmerby.se 073 501 41 26

Annons:

Annons: